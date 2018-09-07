» بالصور.. آخر استعدادات «الفراعنة» لمواجهة النيجر

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أدى المنتخب الوطنى تدريبه قبل الأخير مساء أمس، استعدادًا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة للأمم إفريقيا 2019.

وشارك فى المران جميع اللاعبين، وحرص الجهاز الفنى بقيادة المكسيكي "أجيري"، على الإحماء الخفيف، والتدريب على بعض الجمل الخططية عن طريق انقسام اللاعبين إلى مجموعتين.

حضر المران عدد من أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم "الجبلاية"، على رأسهم، مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد وكرم كردى وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية.







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