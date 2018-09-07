خلاف بين المالية والمركزي بسبب 2 مليار دولار

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وزارة المالية

البنك المركزي

أحمد كجوك

اختلفت الأرقام التي صدرت عن البنك المركز في تقرير وزارة المالية حول حجم اسثمارات الأجانب في محفظة الديون الحكومية.

وكشف أحمد كجوك نائب وزير المالية أن حجم استثماراتهم بلغ  17.1 مليار دولار خلافا لما أعلنه البنك المركزى منذ قليل بنحو 15.01 مليار دولار.

ومن المعروف أن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية تأثرت سلبا بالأزمة فى الأسواق الناشئة، وسحب البعض استثمارات من محفظة الديون المصرية لاسيما فى آخر شهرين من العام المالى السابق إلا أن تلك المعدلات بدأت فى استرداد عافيتها مرة أخرى بعد مرور نحو شهر ونصف من العام المالى الجارى .

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، الصادر اليوم، تراجعت إجمالي استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، حيث بلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية .


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