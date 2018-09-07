الزمالك يواجه «كليوباترا» استعدادًا للطلائع

07 سبتمبر 2018 - 10:55 ص

يواصل الفريق الأول بنادى الزمالك، استعداداته لملاقاة فريق طلائع الجيش بعد استئناف المسابقة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدورى الممتاز.

فى هذا الإطار يخوض الفريق لقاء ودى تحت قيادة "جروس"، عقب انتهاء إجازته بسويسرا، أمام فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ستاد القاهرة الفرعى.

وكان الجهاز الإدارى للفارس الأبيض، بقيادة أيمن حافظ، وفر تسجيلات لفريق طلائع الجيش لدراسته الأيام الجارية، للوقوف على قوة وضعف الفريق المنافس.