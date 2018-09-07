» فنانة شهيرة في رسالة صوتية: "ابني بيضربني باستمرار"

07 سبتمبر 2018 - 10:57 ص

قالت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، إنها تعرضت للضرب من ابنها "مارك".

ونشرت "نادين" رسالة صوتية لجمهورها، ساردة خلالها تفاصيل التعنيف اللفظي والجسدي الذي تتعرض له من قبل ابنها، قائلة بصوت مثقل بالحزن والنحيب: "بحب قلكن الأم اللي ضحت كل هالسنين كرمال مارك هلق آكلة قتلة بالشاليه قدام باقي اخواته، وحط ركبتو بصدري".

وأكملت الراسي شارحة لمتابعيها تفاصيل علاقتها مع ابنها، وأضافت: "انا اللي ضحيت لأنو طلباتو كترت ونظراتو اني مقصرة.. طلع بسيارتو شفط سمع صوتو وفل.. السيارة اللي سوّقتو ياها وبعت عربيتي".



