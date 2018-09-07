» بالصور.. إقبال المواطنين على ماكينة الصراف الآلي

07 سبتمبر 2018 - 11:08 ص

قال اللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة أن الماكينة التي تم تركيبها بالتعاون مع هيئة مترو الإنفاق سيكون لها دورًا كبيرًا في تقليل التكدس والتزاحم على شراء التذاكر وبالتالي ستوفر وقت المواطن عند ذهابه إلى عمله أو وجهته دون تأخير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توريد المزيد من ماكينات الصراف الآلي في عدة محطات للمترو لتوفير الفكة والتيسير على الجميع

جاء ذلك بعد أن قامت وزارة المالية بتشغيل ماكينة الصراف الآلي بمحطة مترو الشهداء والتي تم تركيبها الأربعاء الماضي حيث سهلت تلك الماكينة توفير الفكة لشراء تذاكر المترو دون تكدس أو تزاحم على شباك التذاكر.

وأشار الأحمدي إلى ضرورة التزام المواطنين بالفئات المالية المسموح بها في التعامل مع الماكينة وهي فئة (عشر جنيهات وعشرون جنيهًا) فقط، ومؤكدًا أنه لابد من إدخالها بالطريقة الصحيحة وعدم ثني العملة أثناء إدخالها الماكينة حتى لا تؤدي إلى توقفها عن العمل.

وفي السياق ذاته قال شريف حازم مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية أن الدولة تشهد تجربة جديدة فريدة من نوعها وهي ماكينة الصراف الآلي التي تمكننا من تحويل العملة الورقية إلى المعدنية، لافتًا إلى أن تلك الماكينة ستعمل على حل الأزمة المتكررة التي تسببها نقص الفكة وخصوصًا مع تغيير أسعار تذاكر هيئة مترو الإنفاق إلى فئة الـ 3 و5 و 7 جنيهات مما أدى إلى زيادة التكدس على شباك التذاكر بسبب نقص العملات المعدنية (الفكة).

وأكد مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية أن نجاح التجربة الخاصة بتركيب وتشغيل أول ماكينة صرف آلي للفكة في محطة الشهداء ستمكننا من التوسع في تركيبها بعدة أماكن مختلفة بنواحي الجمهورية منها باقي محطات مترو الإنفاق الأخذذرى، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة طرح ماكينات أمام مراكز هيئة البريد خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد أكد مفيد ويليام مساعد رئيس شركة المترو للشؤون المالية والإدارية على أهمية نشر ماكينات صراف آلي في محطات عديدة بالمترو، مشيرًا إلى أن الماكينة شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين منذ البدء في تركيبها وتشغيلها، حيث سهلت بشكل كبير الحصول على فكة من خلال استبدال العملات الورقية بالعملات المعدنية، لافتًا إلى أن المواطن كان يعاني نظرًا لصعوبة توافر الفكة خلال الفترة الماضية.

كما أكد ويليام على أنه سيتم متابعة تغذية الماكينة بشكل دوري، والجاهزية الكاملة لمواجهة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه الماكينة وعمليات الصرف في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أبدى المواطنين ترحيبهم بفكرة طرح ماكينة صراف آلي للفكة في محطة مترو الشهداء، وأشادوا بتلك التجربة الفريدة من نوعها والتي ستسهل عليهم الحصول على الفكة وتقلل التكدس والتزاحم وتوفر الوقت، وأكدوا على ضرورة تعميم تلك التجربة في الكثير من الجهات وعدم قصرها على محطات المترو.

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