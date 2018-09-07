غدًا.. محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

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تنظر غدا السبت محكمة جنح المعادى، ثاني  جلسات محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تواجه المتهمة اتهامات أخرى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.


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