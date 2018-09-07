  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
الزمر للإسلاميين: 40 عاما كافية لهذا الأمر

الزمر للإسلاميين: 40 عاما كافية لهذا الأمر

خاشقجي : هذه أفضل دعاية للإخوان

خاشقجي : هذه أفضل دعاية للإخوان

قتل (تعبيرية)

قاتلة زوجها بالقليوبية: "كنت بأدبه فقط"

وزارة المالية

خلاف بين المالية والمركزي بسبب 2 مليار دولار

منى عراقى تتعاطف مع المثليين

سر اقتحام منى العراقي استوديو الشيف شريف

محمد صلاح

"صلاح" يضع أتليتكو مدريد في أزمة

صلاح وابوريدة

مفاجأة من جهاز "الفراعنة" لـ"صلاح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد هضبة الجلالة

اغتيال

بالفيديو.. لحظة اغتيال مرشح رئاسي بطعنة في البطن

اطفال المريوطية

تفاصيل صادمة تكشف اللحظات الاخيرة في حياة أطفال المريوطية

قاتلة زوجها بالقليوبية: "كنت بأدبه فقط"

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
ارشيفية

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

#

تفاصيل انتقام سيدة وعشيقها من الزوج أثناء النوم

#

3 تفجيرات خلال 4 أعوام.. «مسطرد» هدف متكرر

#

شاهد.. ماذا فعلت زوجة مع زوج بنصف جسد

مشاجرة

جريمة قتل

قتل الازواج

قتل الزوج

قالتلة زوجها

"كنت بأدبه فقط ولم أقصد أقتله"، بهذه الكلمات روت سيدة تفاصيل قتل زوجها بمعاونة شقيقها بالقليوبية، انتقاما منه لكونه يأتى بسيدات لممارسة العلاقة معهن داخل المنزل فى غيابها.

وتروي السيدة العشرينية تفاصيل الواقعة قائلة: "دبت بيننا قصة حب انتهى بالزواج دام لأكثر من 7 سنوات تحول زوجى بعدها من الطيبة إلى قاس القلب ودائم التعدى عليا بالضرب".

وتابعت: "زوجى كان يعمل عاملاً بالأجر، فشغله غير مستقر، وكنا نعانى من ضيق الحال، التى كانت تزود المشاكل الزوجية بيننا، حتى يقوم بطردى، وبعد أيام يأتى لمصالحتي، وتعود الحياة بيننا لطبيعتها".

واستكملت: لم أتركه لوحد يواجه صعوبة الحياة فلقد نزلت للعمل داخل مصنع لأساعده فى الحياة إلًا أن المشاكل زادت وحدثت مشادة بيننا، وتركت له منزل الزوجية على أثرها".

واستطردت: "أخبرنى الجيران بأنه يأتى بسيدات للمنزل، فاستشطت غيظا، لأنه منذ تركى المنزل منذ حوالى شهر ولم يقم بسؤال عنى أنا وأولاده، وتوجهت فى السابعة صباحا مع شقيقى لمعاتبته ولكنه حاول الهرب، وقام شقيقى بالإمساك به وطعنه بسكين فسقط مغشيًا فى الأرض غارقاً فى دمائه".

وكان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور شرطة قليوب يفيد بتلقيه بلاغًا من بعض المواطنين بالعثور على جثة رجل بشقة كائنة بمنطقة منطى بقليوب، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة في رسالة صوتية: "ابني بيضربني باستمرار"
» بالصور.. إقبال المواطنين على ماكينة الصراف الآلي
» إحباط تهريب 21 مليون قرص ترامادول وتامول داخل البلاد
» عامل يرتدي زي الشرطة ويهدد المواطنين بمسدس بلاستيك
» بالصور.. آخر استعدادات «الفراعنة» لمواجهة النيجر
» مؤتمر صحفي لـ«أجيري» للحديث عن مباراة النيجر
» تعرف علي حالة طقس اليوم
» طفل ينجو من الموت بأعجوبة
» وفاة "أسطورة هوليوود" بيرت رينولدز
» معلومات صادمة عن الدولار والاقتصاد العالمي
» العثور على 166 جمجمة في مقابر جماعية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:31 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية