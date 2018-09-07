قاتلة زوجها بالقليوبية: "كنت بأدبه فقط"

07 سبتمبر 2018 - 11:20 ص

"كنت بأدبه فقط ولم أقصد أقتله"، بهذه الكلمات روت سيدة تفاصيل قتل زوجها بمعاونة شقيقها بالقليوبية، انتقاما منه لكونه يأتى بسيدات لممارسة العلاقة معهن داخل المنزل فى غيابها.

وتروي السيدة العشرينية تفاصيل الواقعة قائلة: "دبت بيننا قصة حب انتهى بالزواج دام لأكثر من 7 سنوات تحول زوجى بعدها من الطيبة إلى قاس القلب ودائم التعدى عليا بالضرب".

وتابعت: "زوجى كان يعمل عاملاً بالأجر، فشغله غير مستقر، وكنا نعانى من ضيق الحال، التى كانت تزود المشاكل الزوجية بيننا، حتى يقوم بطردى، وبعد أيام يأتى لمصالحتي، وتعود الحياة بيننا لطبيعتها".

واستكملت: لم أتركه لوحد يواجه صعوبة الحياة فلقد نزلت للعمل داخل مصنع لأساعده فى الحياة إلًا أن المشاكل زادت وحدثت مشادة بيننا، وتركت له منزل الزوجية على أثرها".

واستطردت: "أخبرنى الجيران بأنه يأتى بسيدات للمنزل، فاستشطت غيظا، لأنه منذ تركى المنزل منذ حوالى شهر ولم يقم بسؤال عنى أنا وأولاده، وتوجهت فى السابعة صباحا مع شقيقى لمعاتبته ولكنه حاول الهرب، وقام شقيقى بالإمساك به وطعنه بسكين فسقط مغشيًا فى الأرض غارقاً فى دمائه".

وكان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور شرطة قليوب يفيد بتلقيه بلاغًا من بعض المواطنين بالعثور على جثة رجل بشقة كائنة بمنطقة منطى بقليوب، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.