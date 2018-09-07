مارادونا يعود للتدريب من بوابة "سينالوا"

07 سبتمبر 2018 - 11:22 ص

أعلن نادي دورادوس دي سينالوا أحد أندية الدرجة الثانية المكسيكية عبر موقعه الرسمي صباح اليوم، تعاقده مع النجم الأرجنتيني أرماندو مارادونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مارادونا سافر إلى المكسيك من أجل الاتفاق على شروط العقد وتفاصيله، مشيرة إلى أنه سيقدّم إلى وسائل الإعلام يوم الأحد في مدينة كولياكان.

وكان صاحب الـ57 عامًا ترك عمله التدريبي في نادي الفجيرة الإماراتي، قبل أن يتولى لفترة قصيرة رئاسة نادي دينامو برلوس البيلاروسي في يوليو الماضي.