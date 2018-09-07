"بكري": ظاهرة خطيرة وراء الانتحار تحت المترو

07 سبتمبر 2018 - 11:35 ص

رد الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات مسئولي هيئة مترو الأنفاق بشأن طلبها عدم الانتحار أمام عجلات مترو الأنفاق.

وقال "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق أكد رفض المقترح بعمل سواتر زجاجية للركاب الصاعدين والهابطين من أبواب المترو بسبب التكلفة العالية، وصرح بأن الهيئة غير مسئولة عن انتحار المواطنين لأن من يرغب في الانتحار سيذهب لإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة".

وعلق "بكري"، "هي المشكلة إني أمنع الانتحار بالسواتر الزجاجية، ولا المشكلة إن المواطن ينتحر تحت عجلات المترو أم من برج القاهرة، لابد من بحث الأسباب الاجتماعية، هل الإنسان أصبح رخيصًا لهذه الدرجة، لابد أن يبحث المسئولون عن السبب وأن يعلموا أننا أمام ظاهرة خطر.

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