خاشقجي : هذه أفضل دعاية للإخوان

07 سبتمبر 2018 - 11:38 ص

قال جمال خاشقجي الكاتب والإعلامي السعودي إن المنتقدين والمعارضين لكل حالة تغيير أو رأي سياسي هم من يقدمون أفضل دعاية للإخوان.

وتساءل خاشقجي في تدوينة له علي حسابه علي تويتر إذا أنت غردت عن الحرية .. انت اخوان ، وعن الحقوق.. انت اخوان.

غرد عن مواطنك المعتقل .. إخوان ، عن المشاركة والكرامة .. اخوان.

وأضاف خاشقجي إذا أنت ترفض الاستبداد طبعا اخوان. .عن غزة وسورية اخوان بالتأكيد.

وأضاف : يا كارهو الإخوان، لقد جمعتم كل المكارم فيهم، فعملتم لهم أفضل دعاية.