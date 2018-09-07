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الزمر للإسلاميين: 40 عاما كافية لهذا الأمر
الزمر للإسلاميين: 40 عاما كافية لهذا الأمر

عبد القادر وحيد

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الحركات الإسلامية

الإسلاميين

الزمر

40 سنة

الرؤية الاستراتجية

طالب طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق الإسلاميين بوقفة جادة لتقييم تجاربهم خلال الأربعين سنة الماضية.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر من الموضوعات التي تحتاج لدراسة مستفيضة وتقويم شامل من الحركات الإسلامية على ضوء الأربعين عام الماضية:لماذا كان النجاح كبيرا في مجالات الدّعوة والعمل الاجتماعي بل والعمل السياسي من موقع المعارضة.

بينما كان الاخفاق واضحاً في مجالات الحكم والسياسة والاستراتيجية ؟

يذكر أن الزمر علي مدار الأشهر الماضية قدّم أكثر من رؤية لتجربة الإسلاميين ، حيث أكد الحركات الإسلامية بوضعيتها الحالية لا تلبى طموح جماهيرها وقواعدها المترامية الأطراف، مطالبًا بضرورة التطوير والترشيد حتى تبلغ غاياتها التي جعلتها مبعث الأمل للأمة.

كما أوضح الزمر أن الحركة الإسلامية حاليًا في مواجهة حزمة كبيرة من التحديات، مطالبًا بضرورة النقد الذاتي وتقييم تجربة الحركات الإسلامية ودورها في المنطقة ولاسيما الأربعين سنة الأخيرة التي تحولت فيها إلى قوة تأثير دولية أو عابرة للقطرية وفى ذات الوقت الذي لم تحقق فيه مشروعها بل أصبحت اليوم موضع حصار ومرشحة للملاحقة بصور مختلفة.

وأكد أن الحاجة أصبحت الآن ماسّة لتقديم هيكل قيادة جديد بعد أن استنفد الهيكل الذي أدار الأربعين عامًا الماضية أغراضه وما أعنيه بالهيكل الجديد هو الهيكل القادر على التعامل مع المستجدات الهائلة ويستجيب لطموح الشباب للقيادة وسنن التداول.


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