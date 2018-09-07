» وفاة فنان شهير بأزمة قلبية

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متابعات- محمد الخرو

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أزمة قلبية

فنان

جراحة

بيرت رينولدز

شرايين

توفى منذ قليل الفنان الأمريكى بيرت رينولدز، نجم هوليود إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال مدير أعماله إريك كريتزر، إن "رينولدز" وافته المنية في مركز جوبيتر الطبى بولاية فلوريدا، إثر إصابته بنوبة قلبية وكانت عائلته إلى جواره، خاصة أنه قد أجرى جراحة فى شرايين القلب عام 2010.

وأصبح النجم الراحل واحدا من أكثر نجوم هوليوود شعبية، بفضل وسامته وجاذبيته، وحقق شهرة كبيرة عام 1972 عن دوره فى فيلم دليفرانس، الذى رُشح فيه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، ثم واصل تألقه فى أفلام سموكى وبانديت وكانونبول ران وبوجى نايتس، ليطلق عليه أسطورة هوليود.


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