حملات مقاطعة الفاكهة بالأسواق "للخلف در"

07 سبتمبر 2018 - 12:47 م

تباينت أسعار الفواكه، اليوم الجمعة، فى عدد من الأسواق التجارية ولكن تميزت الأسعار بارتفاعها، وذلك على الرغم من وجود حملات لمقاطعة شراء الفاكهة التى دشنها المواطنون بسبب الارتفاع المفاجئ فى سعرها.

وتواصلت «المصريون»، مع التجار والمواطنين فى سوقي التوفيقية بوسط البلد وباب الشعرية بمصر القديمة؛ لرصد ما إن وجد اختلاف واضح بين الأسعار فى السوقين.

قال محمد سعدة، مساعد بأحد المحال بسوق التوفيقية: "الأسعار مرتفعة وفى هذه المنطقة بشكل خاص لأن السوق يغلب على زبائنه الطبقة الارستقراطية يسمونها فرست كلاس، فالأسعار لا يتدخل فيها الزبون لأنه يعلم هو جاء إلى أي سوق، وسمعت عن حملات المقاطعة ولكن صداها لن يصل إلى هنا لأن السوق أسعاره مرتفعة بشكل طبيعي، ولابد من معرفة أن فواتير الكهرباء والمياه والضرائب كل هذه الأمور تؤثر على الأسعار".

ويقول سليمان أحمد، أحد تجار الفواكه والخضراوات: "بشكل عام كل واحد يشترى ما يجود به وما يتطلبه فلا أمانع أن أبيع 1/8 كيلو إذا رغب الزبون لأني أعرف جيدا ارتفاع الأسعار وتأثيره على الناس، ولكن تجار الجملة لهم تأثير كبير علينا لأنهم سبب الارتفاع".

وعن الأسعار المتداولة فى السوق فوصل سعر كيلو العنب 12 جنيهًا الأحمر والأخضر، والموز 12 جنيهًا للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهًا للكيلو، والخوخ 13 جنيهًا للكيلو، وفاكهة القشطة الكيلو منها بـ 70 جنيهًا، المانجو العويسى بـ 50 جنيهًا.

وقال أحد المواطنين يتردد على السوق بحكم قرب عمله منه: "إن السوق أسعاره مرتفعة جدًا وأنا أعلم ذلك ولكنى اضطررت إلى الشراء لأنى لا أذهب لمكان آخر بعد العمل اتوجه مباشرة لمنزلى ولا أمر على أى سوق أخرى سواه، وأشترى كميات محدودة نصف من أى صنف أرغب فيه لا أصل للكيلو أبدًا".

أما فى سوق باب الشعرية يقول عكاشة أحد بائعى الفاكهة: "الحال راكد لا يوجد بيع من الأساس فالأسعار ارتفعت مرة واحدة وتجار الفاكهة فى أسواق الجملة بسبب تكاليف النقل ومصاريف الشراء من الفلاحين أو المزارعين، أما بالنسبة لحملات المقاطعة لم أسمع عنها والناس محقة إذا قاطعت شراء الفاكهة، ولكن أسعارنا فى متداول أيدى الناس".

وتقول إحدى السيدات المترددات على السوق: "الفاكهة أسعارها مرتفعة جدا منذ بداية فصل الصيف وتهبط وترتفع فجأة، لا أستطيع شراء كميات كبيرة على الإطلاق".

وأضاف آخر: "لما سمعت عن حملات المقاطعة اتشجعت جدا ليها لأن أسعار الفاكهة مرتفعة جدا خلال الشهرين الماضيين المفترض يبقى فى رقابة أكتر من كده على الأسواق، وهو معقول يبقى التاجر مسئول عن الارتفاع مباشرة فى تجار جملة ووزارة تموين مسئولة عن ضبط الأسعار العشوائية دى".

وبالنسبة لأسعار الفاكهة المتداولة فى السوق، المانجو العويسى بـ 35 جنيهًا للكيلو، الموز بـ 12 جنيهًا، البطيخ بين 20 و35 جنيهًا، التين البرشومى بين 15 و25 جنيهًا، البلح الأحمر بـ 10 جنيهات، البلح الأصفر بـ 12 جنيهًا للكيلو ، الرومان بـ 10 جنيهات للكيلو.