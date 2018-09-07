» احتفالية فنية لطلبة الطلائع بوحدات المظلات

07 سبتمبر 2018 - 12:51 م

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عدد كبير من شباب الملتقى العربى وذلك بقيادة وحدات المظلات.

بدأت الاحتفالية بزيارة الطلبة للأنشطة التدريبية اليومية لقوات المظلات، والتي تخللها فقرات للقفز الحر، لإطلاعهم على القدرات التي تمتلكها القوات الخاصة المصرية واستعدادهم الدائم لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التى قد يتعرض لها الوطن.

وأدى فريق كورال الطلائع فقرات فنية شملت فقرات مسرحية وشعرية وغنائية ، تعبر عن مدى الانتماء لمصر وشعبها العظيم ، وضمت الطلائع عدد من الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.

تأتي الزيارة ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التى تنظمها قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار.

وفى نهاية الزيارة وجه الطلبة الشكر للقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهد وعرق للحفاظ على أمن الوطن ، مشيدين بما رأوه من قدرات قتالية عالية تمتلكها قوات المظلات.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق وعدد من قيادات القوات المسلحة.



