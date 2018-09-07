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رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

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وزير القوي العاملة _محمد سعفان
سعفان

وكالات -حنان حمدتو

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عاملين

أجازة

وزارة القوى العاملة

رأس السنة الهجرية

العامين

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن اليوم الأول من شهر محرم عيد رأس السنة الهجرية 1440 هـ، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريح له اليوم، أن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.


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