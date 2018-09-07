  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
خطيبة طالب الرحاب

الطب الشرعي مفتاح السر في قضية طالب الرحاب المقتول

مدحت شلبي

سؤال من متصل يحرج مدحت شلبي على الهواء

بيرت رينولدز

10 معلومات عن فنان شهير توفي بالأزمة القلبية

الهام شاهين

اتهامات سورية جارحة لفنانة مصرية شهيرة

انتحار

مفاجأة مدوية في مقتل مدير سد النهضة

باب الشعرية

حملات مقاطعة الفاكهة بالأسواق "للخلف در"

الاستثمار

بالأرقام.. زيادة الاستثمار البنكي ليقترب من 710 مليارات جنيه

اتهام خطير من " نعيم" للظواهري

اتهام خطير من " نعيم" للظواهري

بكري

"بكري": ظاهرة خطيرة وراء الانتحار تحت المترو

فرقاطة

شاهد.. القوات البحرية تحتفل بتدشين أول فرقاطة مصرية

3213 حاجًا يصلون اليوم إلى القاهرة من الأراضي المقدسة

آخر الأخبار

حجاج
حجاج

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عودة «إبراهيم سعدة» إلى مصر

#

عودة 4040 حاجًا غدًا عن طريق "مصر للطيران"

#

24 رحلة قادمة من مكة لعودة الحجاج اليوم

#

اليوم.. وصول أولى رحلات الحجاج من المدينة المنورة

مكة

السياحة

حجاج

المدينة المنورة

وزارة التضامن الاجتماعى

تصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، 14 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة، على متنها  3213 حاجًا، عائدين بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل 9 رحلات جوية قادمة من مدينة جدة على متنها 1781 حاجًا، إضافةً إلى 4 رحلات على متنها 1432 حاجًا، عائدين من المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل وتضامن المؤسسة والقرعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان شهير بأزمة قلبية
» القبض على عامل بحوزته 50 "كيس أستروكس"
» الزراعة عن مقاطعة السلع: "الشو الإعلامي"
» "السكة الحديد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» المسابقات ترفض تأجيل لقاء المصري والنجوم بالدوري
» غياب «أزارو» عن مران الأهلي
» احتفالية فنية لطلبة الطلائع بوحدات المظلات
» فنانة شهيرة في رسالة صوتية: "ابني بيضربني باستمرار"
» بالصور.. إقبال المواطنين على ماكينة الصراف الآلي
» إحباط تهريب 21 مليون قرص ترامادول وتامول داخل البلاد
» عامل يرتدي زي الشرطة ويهدد المواطنين بمسدس بلاستيك

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:31 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية