3213 حاجًا يصلون اليوم إلى القاهرة من الأراضي المقدسة

07 سبتمبر 2018 - 01:13 م

تصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، 14 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة، على متنها 3213 حاجًا، عائدين بعد أداء مناسك الحج.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل 9 رحلات جوية قادمة من مدينة جدة على متنها 1781 حاجًا، إضافةً إلى 4 رحلات على متنها 1432 حاجًا، عائدين من المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل وتضامن المؤسسة والقرعة.