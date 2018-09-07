قرار جديد من النيابة في واقعة سائق فيصل العاري

07 سبتمبر 2018 - 01:26 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتفريغ الفيديو الخاص بسائق فيصل "هشام.م" والذى تم الاعتداء عليه من قبل الأهالى بدعوى التحرش بفتاة ومحاولة اغتصابها، فضلًا عن كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط المكان الذى شهد الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم "محمد.ح" والشهير بـ"ديسكو" ووجهت له النيابة اتهامات بالتعدى بالضرب على السائق وحيازته سلاح أبيض وتصويره المجنى عليه وسرقته، والذى نفى فى التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات، مبررًا تشاجره مع المجنى عليه لدفاعه عن إحدى الفتيات الذى ادعى أن السائق تحرش بها، نافيًا تورطه فى سرقة السائق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن خلافًا نشب بين فتاة والسائق المجني عليه على قيمة الأجرة، وتطور إلى مشادة كلامية بينهما، دفعت الفتاة إلى الادعاء بقيام السائق بالتحرش بها ومحاولة اختطافها واستغاثت بالأهالى، مما دفع عددًا من الشباب للتجمهر حول المجنى عليه، ومن بينهم المتهم الرئيسى "ديسكو"، والذى كان يجلس على مقهى بجوار الواقعة، واعتدوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره فيديو.



