بالأرقام.. زيادة الاستثمار البنكي ليقترب من 710 مليارات جنيه

07 سبتمبر 2018 - 01:28 م

بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية نحو 708.064 مليار جنيه بنهاية يوليو لتسجل ارتفاعا نحو 43.1 مليار جنيه، بينما سجلت نهاية يونيو 664.973 بتراجع بلغ 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

وجاءت معظم الزيادة من بنوك القطاع الخاص التي دعمت استثماراتها بنحو 42.3 مليار جنيه بنهاية يوليو، لتسجل 321.2 مليار جنيه بنهاية، ثم فروع البنوك الأجنبية التي استثمرت 7.2 مليار جنيه لتسجل 38.3 مليار بنهاية نفس الفترة.

بينما تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام بنحو 6.4 مليار جنيه خلال الفترة لتسجل 335.94 مليار، وتراجعت استثمارات البنوك المتخصصة بقيمة طفيفة مسجلة 12.5 مليار جنيه.

وسجل الرصيد القائمة من أذون الخزانة الحكومية نحو 1.271 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.226 تريليون جنيه بنهاية يونيو.



