» الزراعة عن مقاطعة السلع: "الشو الإعلامي"

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عقب المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل، علي دعوة البعض لمقاطعة الفاكهة وحملة "خليها تحمض"، قائلًا "المقاطعة ليست الحل العبقري، وقد تكون لإحداث شو إعلامي أو بلبلة؛ لأنها ضد مصلحة تاجر التجزئة وتاجر الجملة والمزارع، وهذه الفئات لها حق في المجتمع".

وأضاف "عطا"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي"، أن هناك أسبابًا أدت إلى ارتفاع في أسعار الفواكه، ولكن الرقعة الزراعية والإنتاجية لم تقل.

وتابع وكيل وزارة الزراعة، أن الأسعار ترتفع في بداية الموسم ونهايته؛ لأن المعروض يكون قليلًا والطلب يكون كثيرًا، بالإضافة إلى أن تعدد الوسطاء يعمل على ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الخضراوات والفاكهة سلع سريعة العطب والتلف.



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