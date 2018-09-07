اتهام خطير من " نعيم" للظواهري

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الظواهري

نبيل نعيم

أفول القاعدة

التحويلات البنكية

اتهم نبيل نعيم القيادي السابق في تنظيم الجهاد  "أيمن الظواهري" زعيم تنظيم القاعدة بالعمالة ، وأن معظم القادة هم من يمتلكون الأموال والتحويلات البنكية .

وأضاف نعيم في مقطع فيديو   يتحدث فيه عن أفول القاعدة " أن العمالة لا تكون من الأفراد، بل من القائد، فهو من يتسلم التحويلات ، وهو يعرف أنها تمثيلية وأنه "نصاب وحرامي" ، بحسب ما أكده في وثائقي لأخبار الآن.

وأوضح أن القادة يفهمون ذلك ويعرفون أنها تمثيلية ،وأنهم مخادعون ، وهم من تأتيهم الحسابات البنكية،  بحسب قوله.

من جانبه أكد الباحث والمفكر حمدي مراد أن الفرقة هي أحد أهم أسباب ضعف تنظيم القاعدة ، وإن ظلت بعض الأفكار متشابكة  وواضحة.

بينما أشار الكاتب والباحث الاستراتيجي موسي القلاب أن القاعدة الآن ليست هي القاعدة التي كانت في أفغانستان والتي وصلت ذروة دفاعها عام 2001 ، لكنها تحولت إلي انتماءات  وفصائل محلية مسلحة مناهضة للأنظمة.
الفيديو:

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