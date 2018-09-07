» "السكة الحديد" تزف بشرى سارة للمواطنين

07 سبتمبر 2018 - 01:33 م

أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وجود تطوير في نظم الإشارات والبنية التحتية والجرارات والعربات، ومنظومة العاملين، ويتم وضع نظم إشارات متطورة تحقق نسب أمان عالمية، وهذه المنظومة تتكلف 17 مليار جنيه.

واعتذر "رسلان"، في تصريحات تلفزيونية، للركاب الذين يستقلون خطوط القاهرة الإسكندرية، والقاهرة أسوان، بأن أعمال التطوير في نظم الإشارات تؤدي إلى تأخير القطارات، وهذا يظهر في وقت الذروة.

وأوضح أنه تم التعاقد على شراء 100 جرار من الولايات المتحدة، وتأهيل 81 جرارًا، بالإضافة إلى توقيع أكبر عقد لتوريد العربات وهى 1300 عربة، وجميعها ستكون بها خدمة مكيفة، موضحا أن ذلك بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه.



