» القبض على عامل بحوزته 50 "كيس أستروكس"

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القبض

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القبض علي عاطل

بولاق الدكرور

الأستروكس

تجارة الاستروكس

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته 50 كيس تحتوى على مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تفيد باتجار عاطل بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من القبض على المتهم، وبحوزته 50 كيس تحتوى على مخدر الاستروكس ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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