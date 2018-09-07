خطة الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمي

07 سبتمبر 2018 - 01:37 م

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بمحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والاتصالات، لعرض أجندة التحول إلى المجتمع الرقمى .

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه يسعى لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير علي المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم.

وقدم وزير المالية، عرضًا للموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أبدت اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية ، كما أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، ما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية وكذلك استحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

وألقت وزيرة التخطيط عرضها بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية ، مشيرة إلى أنها تقيم منصة لتقديم الخدمات الحكومية وعدد الخدمات عليها 75 خدمة والتي تتضمن خدمات الأحوال المدنية، والتليفون الأرضي، وحجز تذاكر القطار، وتنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور، وحجز تذاكر مصر للطيران، وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء، وجاري التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل الكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم اطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر-2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه الانتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتي 30/6/2018 بواقع 180 وحدة من وحدات المحليات حيث تم الإنتهاء من محافظات محور القناة والمحافظات الحدودية بالكامل، فضلاً عن 171 من وحدات المرور (إصدار رخص قيادة وتسيير – اصدار بدل فاقد/بدل تالف قيادة وتسيير – إصدار شهادة بيانات قيادة وتسيير – نقل قيد)، و228 من وحدات نيابات المرور(شهادات براءة الذمة – تظلمات)، هذا بالإضافة إلي تطوير 4571 من مكاتب الصحة (تسجيل المواليد – تسجيل الوفيات). وأضافت الوزيرة أنه جارٍ تطوير مكاتب الشهر العقاري بواقع 28 مكتباً بعدد 10 خدمات منها (خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية – الاستعلام عن موقف إشهار العقود)، وجارٍ أيضاً تطوير مكاتب السجل التجاري بواقع 92 مكتباً بعدد 10 خدمات.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم بنجاح إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول في 6-2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها والربط بالشبكة المالية للحكومة المصرية وتتضمن المنصة حاليا 31 خدمة ( تطبيق خدمات مصر) تعمل على أنظمة أندرويد وذلك من خلال 3 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات مخالفات المرور (خدمات مخالفات رخص المركبات – خدمة مخالفات رخص القيادة – خدمة متابعة الطلبات)، و18 خدمة تقدم إلي المراكز التكنولوجية بمحافظات قناة السويس والمحافظات الحدودية عن طريق خدمات المحليات، و 3 خدمات تقدم في محافظة الجيزة عن طريق خدمات الشهر العقاري (خدمة استخراج صورة من مشهر – خدمة استخراج شهادة عقارية – الاستعلام عن موقف اشهار محرر)، و7 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات الاحوال المدنية (بطاقة رقم قومي بدل فاقد/بدل تالف – شهادات ميلاد – وفاه – زواج – طلاق – قيد عائلي – قيد فردي).

و قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً تضمن الإشارة إلي الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب إستخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول علي بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول على شهادة تحركات، بالإضافة إلى خدمات سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.

وأضاف الوزير، أن الخدمات التي جرى الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، تتضمن خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول علي كعب العمل، وكذا خدمات المحليات والتي تتضمن طلبات الحصول علي صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.