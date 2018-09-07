سؤال من متصل يحرج مدحت شلبي على الهواء

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براميدز

كشف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، الأسباب التي دفعته إلى تغيير برنامجه على قناة "بيراميدز" ليكون "مساء بيراميدز"، بدلا من "مساء الأنوار".

وقال "شلبي"، "جاءتني رسائل كتير تستفسر عن سبب تغيير اسم برنامجي مساء الأنوار، وقال لي البعض هي الفلوس خلتك تغير اسم مساء الأنوار، طبعًا أنا بهتم بالجميع ولكن عندما أجد السؤال فيه شياكة ورقى فى الحوار، أجاوب، ولو وجدت السؤال فيه تجاوز أرمي وراء ظهري".

وأضاف "في مودرن مكنش ينفع أقول مساء مودرن وكذلك الأمر فى أون وإم بي سي، ولكن عندما أقول مساء بيراميدز فأنا أمسى على مصر كلها، لأن بيراميدز هي الأهرامات والأهرامات هي مصر وحضارة 7 آلاف سنة، عشان منزعلش حد سأقول خلال برنامجي مساء الأنوار فى كل حلقة".

 



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