اتهامات سورية جارحة لفنانة مصرية شهيرة

07 سبتمبر 2018 - 01:53 م

انتقد المعارض السوري بسام جعارة، ما تفعله الفنانة إلهام شاهين في دمشق، لافتا إلى أن السوريين يعلمون كل شيء لكنهم لا يريدون خدش حياء المتابعين.

وقام "جعارة"، بنشر صورة لإلهام شاهين، وكتب في تغريدة عليها: "نعلم ماذا تفعل" الفنانة" المصرية إلهام شاهين في دمشق ولكننا لن نخدش حياء المتابعين! .. يكفي وآن لها أن تتقاعد".

وانهالت التعليقات علي تغريدة "جعارة" وجاء أبرزها:

قال ناشط: " السيد بسام المحترم .. اتمنى عدم التلميح لأعراض الناس وانت الخبير.. محبتي لك ولمن مثلك من الاحرار".

وغرد آخر قائلا: "نورنا ، لا حياء في العلم".



