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الصحة:

1.8 مليون فيال من مستحضر إنسولين ميكستارد بالأسواق

الحياة السياسية

زايد
وزيرة الصحة

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة الصحة

الادوية

الاستيراد

الأنسولين

هالة زايد

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان  ، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، وفريق من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على المقرات الرئيسية والفرعية للشركات الموزعة للإنسولين، بالتأكد  من الرصيد الفعلي للدواء على أرض الواقع، والذى بلغ 1.8 مليون فيال من مستحضر “إنسولين ميكستارد”.

وقال نائب وزير الصحة، في بيان له بالأمس ، إن الحملة تأكدت من أرصدة أصناف الإنسولين الأخرى، فضلاً عن مراجعة توزيعهم على الصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنهم وجهوا بضرورة زيادة الحصص الموزعة على الصيدليات إلى 30 فيال من مستحضر إنسولين ميكستارد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم العمل على توجيه الشركات بضخ كمية 210 آلاف فيال بصفة أسبوعية إلى المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات، لتأمين احتياجات المرضى، والمترددين على المستشفيات، مع التنبيه على المسئولين بزيادة حجم المخزون الإستراتيجي بمخازن الجهات الحكومية.

وأضاف مجاهد أن الفريق راجع الخطط الاستيرادية للإنسولين على مدار الـ 6 أشهر المقبلة، وتوجيه الشركات المستوردة باستيراد كميات إضافية على الخطط الاستيرادية الحالية، دعماً لزيادة المخزون الإستراتيجي، ووصوله إلى ما يكفي احتياج السوق المصري لمدة 6 أشهر.

وناشدت الوزارة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي أصناف دوائية ناقصة عبر الخط الساخن، رقم 25354150 والذي


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