6553 حالة تم الانتهاء منها بقوائم انتظار المستشفيات

07 سبتمبر 2018 - 02:17 م

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم الانتهاء من إجراء التدخلات الطبية المطلوبة لعدد 6553 حالة من حالات قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية ، خلال الفترة من 5 يوليو 2018 إلى 2 سبتمبر الجاري، وذلك بواقع 532 جراحة قلب، و3298 قسطرة قلب، 174 جراحة مفاصل، و94 جراحة أورام، و28 زرع كبد، وعدد 19 عملية زرع كلى، و88 لزراعة القوقعة، وعدد 1740 جراحة رمد، بالإضافة إلى 523 حالة جراحة للمخ والأعصاب.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، فى بيان صادر عن المجلس إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات، والتي تشمل جراحات القلب والصدر، والقسطرة القلبية، وزراعات الكبد والكلى والقوقعة، وجراحات مفاصل العظام، وجراحات أمراض العيون، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل تخصص بجميع الجامعات التي يوجد بها مستشفيات جامعية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الدولة على الانتهاء من هذا الملف تنفيذًا للتكليف الرئاسي، بما يضمن القضاء تمامًا على قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، في إطار خطتها للنهوض بقطاع الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة التي تعمل في المجال الصحي وكافة الأجهزة المعنية.