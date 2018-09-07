10 معلومات عن فنان شهير توفي بالأزمة القلبية

محمد الخرو
توفى الفنان الأمريكى بيرت رينولدز، نجم هوليود إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته عن عمر ناهز 82 عامًا.
وترصد "المصريون" أبرز المعلومات عنه فيما يلي:-
1-من مواليد 11 فبراير 1936
2- تزوج من السيدة لوني أندرسون في الفترة من 29 أبريل 1988–1993.
3- تزوج للمرة الثانية من جودي كارنيه في الفترة من 28 يونيو 1963–9 يوليو 1965.
4- درس في جامعة ولاية فلوريدا.
5- هواياته الأساسية والتي اتخذ منها مهنة له ممثل، ومغني، ولاعب كرة قدم أمريكية.
6- حصل علي الكثير من الجوائز أبرزها عضوية قاعة شرف فناني فلوريدا.
7- رفض أدوارًا كثيرة في مسيرته المهنية، الأسوأ أن معظمها أصبحت علامات في تاريخ السينما الأجنبية، مثل دور هان سولو في سلسلة أفلام حرب النجوم.
8- أبدى ندمه وحزنه علي خسارة دور One Flew Over the Cuckoo's Nest للممثل الأمريكي جاك نيكلسون، الذي فاز عنه الأخير بأوسكار لأفضل ممثل مساعد.
9- الوفاة 6 سبتمبر 2018 في مركز جوبيتر الطبى بولاية فلوريدا عن عمر 82 سنة.
10- سبب الوفاة: نوبة قلبية.
عصر03:31 م
فجر
04:14
شروق
05:39
ظهر
11:58
عصر
15:31
مغرب
18:16
عشاء
19:46