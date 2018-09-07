10 معلومات عن فنان شهير توفي بالأزمة القلبية

07 سبتمبر 2018 - 02:24 م

توفى الفنان الأمريكى بيرت رينولدز، نجم هوليود إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته عن عمر ناهز 82 عامًا.

وترصد "المصريون" أبرز المعلومات عنه فيما يلي:-

1-من مواليد 11 فبراير 1936

2- تزوج من السيدة لوني أندرسون في الفترة من 29 أبريل 1988–1993.

3- تزوج للمرة الثانية من جودي كارنيه في الفترة من 28 يونيو 1963–9 يوليو 1965.

4- درس في جامعة ولاية فلوريدا.

5- هواياته الأساسية والتي اتخذ منها مهنة له ممثل، ومغني، ولاعب كرة قدم أمريكية.

6- حصل علي الكثير من الجوائز أبرزها عضوية قاعة شرف فناني فلوريدا.

7- رفض أدوارًا كثيرة في مسيرته المهنية، الأسوأ أن معظمها أصبحت علامات في تاريخ السينما الأجنبية، مثل دور هان سولو في سلسلة أفلام حرب النجوم.

8- أبدى ندمه وحزنه علي خسارة دور One Flew Over the Cuckoo's Nest للممثل الأمريكي جاك نيكلسون، الذي فاز عنه الأخير بأوسكار لأفضل ممثل مساعد.

9- الوفاة 6 سبتمبر 2018 في مركز جوبيتر الطبى بولاية فلوريدا عن عمر 82 سنة.

10- سبب الوفاة: نوبة قلبية.