عودة التيار الكهربائي بعد 24 ساعة انقطاعًا بمدن بصعيد مصر

07 سبتمبر 2018 - 02:32 م

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة التيار الكهربي صباح اليوم، لكل المناطق التي تأثرت أمس نتيجة العطل الذي أدى إلى فصل محطات طما وريفا وجرجا بصعيد مصر 220 ك.ف.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في بيان اليوم له، إن التيار عاد بعد مجهودات استمرت طيلة الساعات الماضية لعمل اللازم نحو عودة التغذية الكهربية.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة تعتذر عن هذا الانقطاع نتيجة العطل المفاجئ، وتؤكد حرصها الشديد على استدامة تلبية كل الاحتياجات الكهربية وتعمل دائما على ذلك.

يشار إلى أن فصل كهربائي قد حدث أمس الخميس في محطات محولات طما وريفا وجرجا بصعيد مصر جهد 220 ك.ف، وتبين أن السبب وجود عطل على إحدى الدوائر المغذية للمنطقة مما اضطر إلى فصل جزء من التيار الكهربي لبعض الوقت عن بعض الأماكن في محافظة سوهاج وأسيوط لحين الإصلاح.



