صراع بين "صلاح" و"أجويرو" على هذه الجائزة

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ليفربول

أجويرو

الحذاء الذهبي

سلط موقع إنجليزي، الضوء على اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لافتًا إلى أنه من أفضل اللاعبين في العالم وقام بترشيحه لجائزة الحذاء الذهبي بجوار اللاعب سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وأوضح موقع "بلاينج فور 90" الإنجليزى، إن البداية الساخنة لسيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتى هذا الموسم تجعله مرشحًا للفوز بجائزة "الحذاء الذهبي"، موضحًا أن اللاعب يمتلك القدرة على التسجيل بطرق مختلفة، كما يمتلك الفريق السماوى اثنين من أفضل صناع الأهداف فى الدورى الإنجليزي هما ديفيد سيلفا وكيفين دى بروين ما يمنح المهاجم الأرجنتينى بعض الأفضلية فى الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى".

وأشار إلى أن مهمة سيرجيو أجويرو فى الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى" هذا الموسم لن تكون "سهلة"، فى ظل وجود العديد من الأسماء المرشحة لحصد الجائزة يأتي في مقدمتها النجم المصرى محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح "هدفين" فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، بينما تمكن سيرجيو أجويرو من تسجيل 3 أهداف، بعد مرور 4 مراحل على انطلاق الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وتوج محمد صلاح بجائزة "الحذاء الذهبى" الموسم الماضى بعدما سجل 32 هدفاً، فيما حصل سيرجيو أجويرو على تلك الجائزة عام 2015.



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