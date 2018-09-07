الأزهر يطالب بتعاون دول العالم في الكوارث الطبيعية

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متابعات- حنان حمدتو

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اليابان

الضحايا

الأزهر

الشريف

اعصار جيبيى

طالب الأزهر الشريف ، بضرورة تعاون دول العالم عند حدوث أي كوارث طبيعية ، وتكاتفها لتضميد آلام المنكوبين ومواساتهم، فقراء كانوا أم أغنياء .

وأضاف الأزهر فى بيان له ، لتقديم  التعازى فى ضحايا إعصار " جيبى" الذى ضرب دولة اليابان والذى خلف دمارًا هائلاً، وتسبب في مقتل وإصابة المئات، وتشريد آلاف آخرين .

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه لليابان، حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا سائلًا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرد المفقودين والمشردين إلى ذويهم سالمين، وأن يُجنب العالم مثل هذه الكوارث.




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