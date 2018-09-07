» تشغيل 4 قطارات مميزة على خط القاهرة الزقازيق المنصورة

07 سبتمبر 2018 - 03:04 م

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم عن تشغيل 4 قطارات مميزة بدلا من القطارات المطورة على خط القاهرة الزقازيق المنصورة مع زيادة تركيب هذه القطارات إلى 10 عربات ابتداء من اليوم بمناسبة استعداد الهيئة لبدء العام الدراسى الجديد واستجابة لطلبات جمهور الركاب بزيادة عربات هذه القطارات لتستوعب أكبر عدد من الركاب .

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه حرصا من الهيئة على راحة جمهور المسافرين من الركاب قامت بتغيير 4 قطارات ارقام 334 / 333 / 336 /339 المنصورة / الزقازيق / القاهرة وبالعكس على خط الشرق كما تقوم الهيئة حاليا وقبل العام الدراسى بدراسة تعديل بعض مواعيد القطارات الصباحية وزيادة عدد عربات القطارات على الخطوط الشغالة حاليا والتى تسمح محطات هذه الخطوط باستيعابها.

وأكد "رسلان"، خلال بيان له، أن الهيئة تعمل جاهدة حسب الإمكانيات المتاحة لها حاليا بتلبية جميع طلبات جمهور الركاب وترجوا الهيئة من جميع الركاب بعد إطلاق مبادرة (السكة الحديد ملك لك فحافظ عليها) أن يتم التعاون بين العاملين بالهيئة والركاب فى تحقيق نقلة نوعية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.





