» «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

07 سبتمبر 2018 - 03:07 م

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا بصفة يومية.

وقال في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، إن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل درجة كل يوم.

وأضاف أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولكنه بشكل أقل من الأيام الماضية، مشيرًا إلى احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم وغدًا.

وعن حركة السفر الداخلية، تابع: «حركة السفر لا تتأثر بالأمطار ونشاط الرياح المصاحب للأتربة على جنوب البلاد»، مطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحذر من الشبورة مائية على الطرق السريعة.

وأوضح أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة في القاهرة ستصل إلى 34 و33 درجة، وتصل في أسوان إلى 40 درجة بدلًا من 45 درجة .



