بالصور.. أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد «الجعفري»

07 سبتمبر 2018 - 04:09 م

شيع الآلاف من أهالي قرية سحيم، التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، في مشهد جنائزي مهيب جثمان العقيد أركان حرب أحمد الجعفري، شهيد القوات المسلحة، الذي اُستشهد أمس في انفجار بجبل الحلال.

وتم تنظيم جنازة عسكرية للشهيد فور وصول الجثمان ملفوف بعلم مصر، والصلاة عليه فى مسجد القرية سيدى خليفة مسقط رأسه، وذلك بمشاركة اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمواطنين، وأعضاء مجلس النواب، ورافقت قيادات المحافظة الجثمان لمثواه الأخير، ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرات مناهضة للإرهاب، وهتافات «الله أكبر.. الشهيد حبيب الله»، و«لا اله إلا الله.. الإرهاب أعداء الله»، وأكد أقارب الشهيد أن نجلهم يتمتع بالصفات الحميدة والأخلاق والسيرة الحسنة والطيبة بين الأهالي، ودائمًا مثال للجار الصالح والمعاون لأهليته في كل شيء يحتاجونه.