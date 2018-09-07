  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:52 م
بحث متقدم
البابا تواضروس

الكنيسة تتخذ إجراءات ضد «المتمردين»

السيسي

الحكومة توثق إنجازات الولاية الأولى للسيسي

مظاهرات فى سوريا

مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب

صلاح

اتحاد الكرة يستعين بـ«صلاح» لإنقاذ مباراة النيجر

قاتل طفليه

النيابة تأمر بحبس شقيقي قاتل طفليه 4 أيام بتهمة التظاهر

الشهيد

بالصور.. أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد «الجعفري»

النائب العام

بيان من النائب العام بشأن جثماني السائحين البريطانيين

انتحار

مفاجأة مدوية في مقتل مدير سد النهضة

خطيبة طالب الرحاب

الطب الشرعي مفتاح السر في قضية طالب الرحاب المقتول

الهام شاهين

اتهامات سورية جارحة لفنانة مصرية شهيرة

بالصور.. أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد «الجعفري»

قضايا وحوادث

الشهيد
الشهيد

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

بالفيديو والصور.. الكوبرا تقتحم منازل الغربية

#

غضب وتعريفة عشوائية لـ"التوك توك" بقرى الغربية

#

بالصور.. تشييع جثمان "خطاب الحسيني" شهيد القليوبية

#

أهالى قرية الفيما بشيعون جثمان الشهيد "محمد ابو العلا تركى"

الغربية

اهالي السنطة

تشيع جثمان شهيد

شيع الآلاف من أهالي قرية سحيم، التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، في مشهد جنائزي مهيب جثمان العقيد أركان حرب أحمد الجعفري، شهيد القوات المسلحة، الذي اُستشهد أمس في انفجار بجبل الحلال.

وتم تنظيم جنازة عسكرية للشهيد فور وصول الجثمان ملفوف بعلم مصر، والصلاة عليه فى مسجد القرية سيدى خليفة مسقط رأسه، وذلك بمشاركة اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمواطنين، وأعضاء مجلس النواب، ورافقت قيادات المحافظة الجثمان لمثواه الأخير، ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرات مناهضة للإرهاب، وهتافات «الله أكبر.. الشهيد حبيب الله»، و«لا اله إلا الله.. الإرهاب أعداء الله»، وأكد أقارب الشهيد أن نجلهم يتمتع بالصفات الحميدة والأخلاق والسيرة الحسنة والطيبة بين الأهالي، ودائمًا مثال للجار الصالح والمعاون لأهليته في كل شيء يحتاجونه.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة
» ضبط 21 مليون قرص ترامادول داخل حاوية
» مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب
» تشغيل 4 قطارات مميزة على خط القاهرة الزقازيق المنصورة
» «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
» وفاة فنان شهير بأزمة قلبية
» القبض على عامل بحوزته 50 "كيس أستروكس"
» الزراعة عن مقاطعة السلع: "الشو الإعلامي"
» "السكة الحديد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» المسابقات ترفض تأجيل لقاء المصري والنجوم بالدوري
» غياب «أزارو» عن مران الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية