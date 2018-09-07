اتحاد الكرة يستعين بـ«صلاح» لإنقاذ مباراة النيجر

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يلتقي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي أجيري مع النيجر، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وبالرغم من موافقة الأمن على حضور 40 ألف متفرج للقاء، إلا أن هناك حالة من عدم الإقبال من جانب الجماهير على شراء التذاكر.

وناشد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والمكلف بالإشراف على تنظيم المباراة، الجماهير، شراء تذاكر المباراة، حتى تحتفل بإنجاز ترشيح محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018.



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