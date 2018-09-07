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حبس شقيقي قاتل طفليه 4 أيام بتهمة التظاهر

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قاتل طفليه
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التظاهر

النيابة العامة

حبس شقيقي قاتل طفلية

الدقهليىة

أمرت النيابة الكلية بالمنصورة، بإشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية، اليوم، بحبس "رضا ومحمد" شقيقا محمود نظمي محمد، المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد " 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا بضبطهما وإحضارهما، لما هو منسوب إليهما بالتحريض على التظاهر.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 28 شخصا من ميت سلسبيل بعد خروجهم للتظاهر بادعاء براءة المتهم بقتل طفليه، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة التظاهر بدون ترخيص.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة، حددت جلسة محاكمة المتهم محمود نظمي محمد، يوم 21 أكتوبر المقبل أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات بالقتل العمد وتعاطي المواد المخدرة.


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