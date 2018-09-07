  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:50 م
بحث متقدم
البابا تواضروس

الكنيسة تتخذ إجراءات ضد «المتمردين»

السيسي

الحكومة توثق إنجازات الولاية الأولى للسيسي

مظاهرات فى سوريا

مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب

صلاح

اتحاد الكرة يستعين بـ«صلاح» لإنقاذ مباراة النيجر

قاتل طفليه

النيابة تأمر بحبس شقيقي قاتل طفليه 4 أيام بتهمة التظاهر

الشهيد

بالصور.. أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد «الجعفري»

النائب العام

بيان من النائب العام بشأن جثماني السائحين البريطانيين

انتحار

مفاجأة مدوية في مقتل مدير سد النهضة

خطيبة طالب الرحاب

الطب الشرعي مفتاح السر في قضية طالب الرحاب المقتول

الهام شاهين

اتهامات سورية جارحة لفنانة مصرية شهيرة

مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب

عرب وعالم

مظاهرات فى سوريا
مظاهرات فى سوريا

وكالات

أخبار متعلقة
#

سلسلة تفجيرات تضرب مناطق المعارضة شمال سوريا

#

أمريكا تحذّر روسيا من الهجوم على إدلب

#

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

#

«خاشقجي»: روسيا ستتخلى عن إيران في سوريا

سوريا

مظاهرات

خرجت اليوم مظاهرات شعبية حاشدة في مدن و قرى إدلب و ريف حلب وشمال حماة حيث دعا إليها ناشطون تحت اسم خيارنا المقاومة رافضين أي عدوان على إدلب.

أما أهالي معرة النعمان فقد رفعوا شعارهم بعنوان بعنوان "ديمستورا والأسد شركاء في القتل والتهجير وانتقدوا سياسة ديمستورا المتناقدة مع مهمته.

ومظاهرة شعبية حاشدة أيضا في مدينة معرة مصرين، رفضاً لأي هجمة محتملة على ادلب المحررة، وتأكيداً على صمود أهلها في وجه الغطرسة والهمجية الأسدية.

كما خرج المئات في كل من سرمدا و بنش و تلمنس والأتراب ومدن أخرى رافعين شعارات موحدة عن مبادئ الثورة السورية و مواصلتها وعدم التصالح مع نظام الأسد الذي سفك دماؤهم وأرواحهم.

وفي نفس السياق فقد تجمع السورين والأتراك في منطقة الفاتح بإسطنبول بوقفة احتجاجية تضامنا مع ادلب التي قد تتعرض لهجمة شرسة قد تودي بكارثة إنسانية رافضين أي عدوان محتمل عليها.

وعلى سبيل الذكر ورغم إعلان إدلب "منطقة خفض توتر" في مايو 2017 بموجب اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفها بين الفينة والأخرى، وبوتيرة متصاعدة مؤخرًا.

وحذر دبلوماسيون وسياسيون من تعرض إدلب إلى أي هجوم محتمل لأنه سيؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة بحيث تضم إدلب حوالي 4 مليون إنسان بينهم مليون طفل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة
» ضبط 21 مليون قرص ترامادول داخل حاوية
» مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب
» تشغيل 4 قطارات مميزة على خط القاهرة الزقازيق المنصورة
» «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
» وفاة فنان شهير بأزمة قلبية
» القبض على عامل بحوزته 50 "كيس أستروكس"
» الزراعة عن مقاطعة السلع: "الشو الإعلامي"
» "السكة الحديد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» المسابقات ترفض تأجيل لقاء المصري والنجوم بالدوري
» غياب «أزارو» عن مران الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية