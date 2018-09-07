» مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب

07 سبتمبر 2018 - 04:18 م

خرجت اليوم مظاهرات شعبية حاشدة في مدن و قرى إدلب و ريف حلب وشمال حماة حيث دعا إليها ناشطون تحت اسم خيارنا المقاومة رافضين أي عدوان على إدلب.

أما أهالي معرة النعمان فقد رفعوا شعارهم بعنوان بعنوان "ديمستورا والأسد شركاء في القتل والتهجير وانتقدوا سياسة ديمستورا المتناقدة مع مهمته.

ومظاهرة شعبية حاشدة أيضا في مدينة معرة مصرين، رفضاً لأي هجمة محتملة على ادلب المحررة، وتأكيداً على صمود أهلها في وجه الغطرسة والهمجية الأسدية.

كما خرج المئات في كل من سرمدا و بنش و تلمنس والأتراب ومدن أخرى رافعين شعارات موحدة عن مبادئ الثورة السورية و مواصلتها وعدم التصالح مع نظام الأسد الذي سفك دماؤهم وأرواحهم.

وفي نفس السياق فقد تجمع السورين والأتراك في منطقة الفاتح بإسطنبول بوقفة احتجاجية تضامنا مع ادلب التي قد تتعرض لهجمة شرسة قد تودي بكارثة إنسانية رافضين أي عدوان محتمل عليها.

وعلى سبيل الذكر ورغم إعلان إدلب "منطقة خفض توتر" في مايو 2017 بموجب اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفها بين الفينة والأخرى، وبوتيرة متصاعدة مؤخرًا.

وحذر دبلوماسيون وسياسيون من تعرض إدلب إلى أي هجوم محتمل لأنه سيؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة بحيث تضم إدلب حوالي 4 مليون إنسان بينهم مليون طفل.