» ضبط 21 مليون قرص ترامادول داخل حاوية

07 سبتمبر 2018 - 04:22 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، مساء أمس , من ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد بداخلها كميات كبيرة من أقراص الترامادول المخدر.

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة بمحاولة تهريب مواد مخدرة داخل إحدى حاويات الملابس المستوردة القادمة من الصين وفِي طريقها إلى تركيا.

وبتقنين الإجراءات وبعد دخول الحاوية إلى المياه الإقليمية المصرية، تمكن فريق البحث من ضبط الحاوية وبداخلها الأقراص المخدرة لعقار الترامادول المخدر إذ بلغت الكمية نحو 21 مليون قرص مخدر.

تم التحفظ على الحاوية والمخدرات المضبوطة وأوراق ومستندات الحاوية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.