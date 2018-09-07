الكنيسة تتخذ إجراءات ضد «المتمردين»

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البابا تواضروس

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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رهبنة

بحث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية حيال الخارجين، وحظر التعامل معهم بأى صورة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بالمقر البابوي، وبحضور أعضاء لجنتي الرهبنة والسكرتارية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن الاجتماع ناقش الموضوعات الخاصة بتقنين الكنائس من خلال قانون بناء وترميم الكنائس وبعض المشكلات التي ظهرت من التطبيق العملي على الأرض، وكذلك متابعة تنظيم الحياه الرهبانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية حيال الخارجين، والذين تم تجريدهم مؤخرا، مع الاهتمام بالتوعية الكنسية اللازمة بعدم التعامل معهم بأى صورة.


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