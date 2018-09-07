» «ساسي» يعتذر لإدارة الزمالك

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تأخر فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، في العودة إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد نهاية الإجازة التي حصل عليها على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.

وأخطر فرجانى ساسى، جهاز الزمالك، بأن ظروف الطيران تسببت فى تأخر عودته إلى القاهرة، حيث شدد إنه سيصل خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

بذلك يغيب ساسى عن الزمالك فى ودية كليوباترا الودية التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم، على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى، ومن المنتظر تواجده بمران الغد مع الفريق الأبيض.


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