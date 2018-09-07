حقيقة استطلاع رأى الجمهور بشأن تذاكر المترو

07 سبتمبر 2018 - 05:37 م

ردت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على ما تردد بشأن طرحه استطلاعا حول الخطين الأول والثانى ورأى الجمهور في سعر التذكرة".

وقالت الشركة، فى بيان لها، إن ما أُثير عار تماما عن الصحة، مشيرة إلى أن هذا الاستطلاع موجود على موقع المترو منذ سنوات وقبل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، وأيضا قبل تحريك سعر تذكرة المترو بالخطوط الثلاثة في مايو الماضى.

وأوضحت أنها لم تطرح أي استطلاعات حول معرفة رأي الجمهور عن الخدمة المقدمة وسعر التذكرة في الوقت الحالي.

وأضافت شركة مترو الأنفاق، إنه لا توجد أي تعديلات أو تحريك لسعر تذكرة مترو الأنفاق في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات التطوير بالخط الأول للمترو، لتقديم كافة الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدة أن حركة القطارات منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، وأن جميع الرحلات تعمل بانتظام، ولا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.