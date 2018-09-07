مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها

07 سبتمبر 2018 - 05:50 م

شهدت محافظة القليوبية, جريمة مخزية, حيث أقدم مزارع علي قتل زوجته، بعد ضبطها أثناء ممارسة الجنس مع أحد الأشخاص عقب عودته من العمل، حيث سمع أصوات غريبة تأتى من داخل حجرة النوم، واتجه إليها ليجدها في أحضان عشيقها، ما جعله يخرج سلاحه ويطلق الرصاص عليها، بينما فر العشيق هارباً. فيما توجه الزوج بعد الواقعة إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد بقيام المزارع بتسليم نفسه والاعتراف بقتل زوجته.

وانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث بمديرية الأمن، للوقوف على آخر مستجدات الحادث، حيث تبين صحة رواية الزوج بقتل زوجته بعد ضبطها أثناء ممارسة الجنس مع عشيقها، فأمر مدير المباحث بتحرير محضر بالواقعة، على أن تتولى النيابة التحقيق في الجريمة.



