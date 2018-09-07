» طبيب إنجليزي يُكرم «صلاح» في محاضرة له

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طبيب

المصريون

ليفربول

صلاح

قام أحد أطباء الأسنان الإنجليز، بارتداء قميص النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، خلال أحد محاضراته بالقاهرة.

وجاء التكريم عن طريق خلع الطبيب لقميصه أثناء المحاضرة ليكمل الطبيب الذي ولد في مدينة ليفربول الشرح بقميص اللاعب المصري.

وينافس حاليا الفرعون المصري على جائزة أفضل لاعب في العالم مع كل من الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كرستيانو رونالدو ليكون أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يصل الي قائمة الجائزة الأخيرة.


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