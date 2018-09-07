إصابة 16 فلسطينيًا فى مواجهات مع جيش الاحتلال

07 سبتمبر 2018 - 06:14 م

أُصيب 16 متظاهرا فلسطينيا، اليوم الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسيرات "العودة" قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "16 فلسطينيا وصلوا المستشفيات، أثر إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع عليهم بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل".

وأوضحت الوزارة أن 11 شخصا من الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، فيما لو توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، منذ انطلاقها نهاية مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 172 فلسطينيا، وإصابة نحو 9 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.