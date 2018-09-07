العثور على جثة طفل متجرد من ملابسه

07 سبتمبر 2018 - 06:18 م

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية, بفتح تحقيقات موسعة بعد العثور على جثة طفل مقتول بمنطقة خالية من السكان فى السلام، بغرض سرقة التوك توك الخاص به، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريعية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوصول إلى الجناة وتقديمهم للتحقيق.

كشفت مناظرة النيابة الجثة المجنى عليه أنها لحسن.م 15 سنة توفى نتيجة إصابته بجرح ذبحى فى الرقبة، وعارى تماما.

وكانت تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتولا فى منطقة خالية بجوار كومبوند الطيران.

ودلت التحريات أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك، استدرجه مجهولون بهدف توصيلهم من النهضة إلى منطقة السلام، وما أن وصولوا منطقة خالية بجوار كومبوند الطيران حتى طالبوه بالترجل من التوك توك وتركه لهم، إلا أنه رفض فقاموا بذبحه بسلاح أبيض وتجريده من ملابسه وسرقة متعلقاته والتوك توك وفروا هاربين، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.