بالفيديو.. نوم سائق يتسبب في حادث مروع

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حادث

الموت

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رصدت أحد كاميرات المراقبة حادث سير مرعب اصطدمت فيه شاحنة بحافلة مليئة بالركاب، غط سائقها في غفوة فجائية، وذلك على أحد الطرق القريبة من قرية ميلوشي التابعة لمنطقة لوتسك في أوكرانيا .

وتظهر مشاهد الفيديو كيف خرج سائق الحافلة سليما بعد أن تحطمت مقدمة وحجرة القيادة الأمامية بالكامل، ووفقا لصحيفة ديلي ميل فقد خرج السائق والركاب من الحافلة ولم يصابوا إلا بجروح طفيفة.

وحصل الحادث عندما نام السائق فجأة وغفى خلف مقود الحافلة التي انحرفت عن مسارها واصطدمت بشاحنة، واحتجز الركاب داخل الحافلة، وتتطلب إخراجهم تدخل فريق إنقاذ حررهم قبل نقلهم إلى المستشفى.

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