» مدرب النيجر: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

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قال فرانسوا زاهوي، المدير الفني لمنتخب النيجر، إنه كان يشجع المنتخب المصري خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت فى روسيا.

وأوضح «زاهوي» فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة الغد، أن المنتخب المصري يعد قويا للغاية ومواجهته غدًا فى الإسكندرية فى تصفيات أمم افريقيا ستكون صعبة للغاية بكل تأكيد.

وأضاف: «فترة الإعداد كانت على مستوى اللاعبين الذين حضروا، نظرُا لتأخر مجموعة اللاعبين المحترفين من الانضمام للمعسكر، موضحًا أن سبب التأخير هو الحصول على التأشيرات وكذلك تذاكر الطيران».

وتابع المدير الفنى للضيوف «مصر تمتلك لاعبا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم.. هذا يكفي لتعرف قوتهم، مشيرًا إلى أنه منح صوته لمحمد صلاح فى جائزة أفضل لاعب فى العالم».

ونفى مدرب النيجر ما تردد حول لجوء فريقه للسحر والشعوذة للتأثير على المنافسين والفوز بالمباريات.


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