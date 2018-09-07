فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة

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أفادت شبكة "بى بى سى" بأن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في البصرة وأضرموا فيها النيران، وذلك في اليوم الخامس للاحتجاجات ضد الفساد وتردي الخدمات الحكومية بالعراق.

وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني قد انتقد، خلال صلاة الجمعة، السياسيين في العراق واتهمهم بأنهم سبب الأزمة التي تشهدها البصرة.

وطالب السيستاني بتشكيل حكومة جديدة تختلف في سياساتها عن الحكومة السابقة.

وكان البرلمان العراقي قد أعلن عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الوضع في البصرة.


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