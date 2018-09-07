» «أجيري»: عصر «كوبر» انتهى.. وسنبدأ مرحلة جديدة

07 سبتمبر 2018 - 06:59 م

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، جاهزية نجوم الفراعنة لمواجهة النيجر، غدًا السبت، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد «أجيري»، أنه تابع أكثر من 20 مباراة في الدوري المصري عن طريق الفيديو والمتابعة من المدرجات، مشيرًا إلى أن هناك 24 لاعب جاهز لمواجهة النيجر المرتقبة.

وأعرب أجيري، عن سعادته بوجوده في مصر والتعاون مع اللاعبين وأنه متفائل جدًا بمستقبل منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صفحة المشاركة فى كاس العالم روسيا الأخيرة انتهت وسنبدأ مرحلة جديدة.

وعن الاستعدادات لمواجهة النيجر، قال أجيري «لا يوجد تحضير بشكل معين ولكن سنلعب بطريقه هجومية على النيجر».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، في الثامنة مساء غدًا السبت، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2019 بالكاميرون.