صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

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كشف المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الترتيب النهائي لقائدي الفراعنة، وذلك قبل مواجهة النيجر، غدًا السبت، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر ان يكون القائد الاول لمنتخب مصر هو المحترف الدولي احمد المحمدي لاعب استون فيلا،بينما يكون محمد النني لاعب ارسنال بالمركز الثاني.

ويأتي في المركز الثالث احمد حجازي المحترف بصفوف ويست بروميتش البيون الانجليزي، وفي المركز الرابع والاخير المحترف الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي.


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